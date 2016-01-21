В РФ отозвали лицензию у Внешпромбанка, который обслуживал госкомпании и чиновников

Центробанк РФ официально сообщил об отзыве лицензии у Внешпромбанка. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 января 2016 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Внешпромбанк"»,— говорится в сообщении регулятора.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в среду вечером состоялось заседание комитета банковского надзора, по итогам которого было принято решение об отзыве лицензии у Внешпромбанка. Несмотря на то, что фактически деятельность банка была приостановлена в середине декабря прошлого года, ЦБ медлил с финальным решением из-за активности крупных кредиторов банка.

Однако оценка дыры в балансе в размере более 200 млрд руб. шансов на санацию не оставила. По информации издания, регулятор оценил дыру в балансе Внешпромбанка почти в 240 млрд руб., что практически равно его балансу.

Проблемы у Внешпромбанка начались в середине декабря. Сначала его клиенты столкнулись с трудностями с получением вкладов, банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств ВПБ и нарушением одного из нормативов ЦБ.

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Как писал РБК, во Внешпромбанке размещал средства Олимпийский комитет России, в частности там были деньги, предназначенные на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Рио. Кроме того, в ВПБ зависли деньги жены замглавы правительства Дмитрия Козака Натальи. По информации Forbes, среди вкладчиков банка значатся также жена главы Минобороны Сергея Шойгу Ирина, зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов, а также члены ​семьи главы Олимпийского комитета России Александра Жукова.

Как писали «Ведомости», в банке фантастическая концентрация влиятельных клиентов. Средства в ВПБ размещали госкомпании и госструктуры – «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России (ОКР), структуры Русской православной церкви (РПЦ). На 1 ноября «Роснефть» держала в банке около 10 млрд руб., «Роснефтегаз» – 6 млрд. У «Транснефти», по словам ее представителя, осталось в ВПБ 9 млрд руб.

Активы Внешпромбанка на 1 декабря составляли 275 млрд руб., согласно данным отчетности. Компаниям и гражданам банк должен 213 млрд руб., еще 51 млрд руб. он задолжал другим банкам и по облигациям