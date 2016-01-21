Российский рубль достиг нового исторического минимума – упал ниже 83 за доллар

Курс доллара ​на Московской бирже впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 83 руб., поднявшись на максимуме до 83,448 руб., что на 2,048 руб. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Курс евро также вырос более чем на 2 руб. На максимуме стоимость единой европейской валюты поднялась до 91,248 руб., что на 2,602 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.

Обвал рубля происходит на фоне снижения мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до $27,64.

Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен​ ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0314 руб.

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Накануне, когда курс доллара впервые поднялся выше 82 руб., глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля близок к фундаментально обоснованному.

В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме предпринимателей, организованном организацией «Опора России», подчеркнул, что падение курса рубля открывает для российских бизнесменов «дополнительные возможности».