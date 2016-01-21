Ситуация близка к панической: российская валюта за полчаса рухнула более чем на 3 рубля

Курс доллара на Московской бирже впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 84 руб., поднявшись на максимуме до 84,81 руб., что на 3,41 руб. или 4,19% выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Курс евро за первые полчаса торгов также вырос более чем на 3 руб. На максимуме стоимость единой европейской валюты поднялась до 92,555 руб., что на 3,909 руб. или 4,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Впрочем, до исторического максимума курс евро пока не добрался — 16 декабря 2014 года стоимость единой европейской валюты поднималась до 100,74 руб., пишет РБК.

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Трейдер «Открытия» Сергей Фишгойт связывает резкое падение рубля с вчерашним заявлением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая, в тот момент, когда доллар подорожал до 82 руб., заявила, что курс рубля близок к фундаментальному значению.

«Игроки расценили слова Набиуллиной как то, что регулятор не будет вмешиваться и проводить интервенции», - уверен Фишгойт. По словам трейдера, ситуация на рынке близка к панической, все скупают валюту, а экспортеры стараются придержать доллары и евро. «Не удивлюсь, если скоро население побежит в обменники как в прошлом году»,- предупредил Фишгойт.

Руководитель трейдинга на валютном рынке ФГ БКС Александр Мюльбергер отмечает, что кто-то из крупных игроков второй день целенаправленно скупает на рынке валюту. По его словам, речь идет о крупных участниках, поскольку выставляются значительные лоты на покупку валюты.

«У всех состояние близкое к паническому. Рынки падают, нефть держится ниже $28», - комментирует главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, реакция игроков была ожидаема, поскольку рубль оставался в начале года переоценен по отношению к стоимости барреля.

«Сейчас мы видим, что рубль откатывается к справедливой цене. Думаю, что в первом квартале это не последнее резкое колебание национальной валюты», - считает Сусин.

Обвал рубля происходит на фоне снижения мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до $27,54.

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Официальный курс доллара с 21 января 2016 года установлен​ ЦБ РФ на уровне 79,4614 руб., официальный курс евро — 87,0314 руб.

В свою очередь президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском форуме предпринимателей с оптимизмом заявил, что падение курса рубля открывает для российских бизнесменов «дополнительные возможности».