ВБ: приостановка реформ в Украине разрушит хрупкую финансовую стабильность

11:03, 21 января 2016
Финансы
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«Достигнутая в 2015 году стабилизация крайне шаткая и хрупкая. Если не продолжать реформы, эта тенденция будет очень скоро потеряна», - сказал глава представительства Всемирного банка в Украине.

REUTERS

Приостановка реформ в Украине является одним из наиболее значительных рисков для экономики Украины, поскольку она разрушит хрупкую финансовую стабильность, достигнутую во второй половине 2015 года.

Об этом сказал глава представительства Всемирного банка в Украине Чимяо Фан в ходе встречи Европейской Бизнес Ассоциации.

«Достигнутая в 2015 году стабилизация крайне шаткая и хрупкая. Если не продолжать реформы, эта тенденция будет очень скоро потеряна. Приостановка реформ несет очень большой риск для Украины», - сказал Фан.

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Ранее исполнительный директор Всемирного банка Френк Хеемскерк в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком отмечал, что Всемирный банк готов нарастить портфель инфраструктурных и других системных проектов в Украине при условии проведения экономических преобразований в стране. 

На текущий момент объем проектов, финансируемых за счет средств Всемирного банка в Украине, составляет 1,56 млрд долл.

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