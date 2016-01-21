Украина в 2015 году привлекла $3 миллиарда инвестиций - Абромавичус

Украина в 2015 году привлекла 3 млрд долл. инвестиций, несмотря на сложную военную ситуацию на востоке страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли на официальной странице ведомства в Twitter со ссылкой на слова министра Айвараса Абромавичуса.

“Несмотря на всю критичность ситуации, в Украину пришло в 3 млрд долл. инвестиций в 2015г. Это во время агрессии на востоке”, - сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2015 года составил 43,949 млрд долл., что на 1,807 млрд долл., или на 3,95%, ниже показателя на начало года на уровне 45,756 млрд долл. При этом в Гостате снижение совокупного объема инвестиций объясняют переоценкой иностранного капитала в связи с девальвацией гривни.

Министерство экономического развития и торговли в 2016 году планирует привлечь 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций за счет крупных иностранных инвесторов