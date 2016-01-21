Гривня может упасть до 30 за доллар и укрепиться в среднем до 27 – эксперты

Курс гривни относительно доллара может достичь 30 грн за доллар в ближайшие недели, однако на фоне восстановления сотрудничества с ключевыми кредиторами и получения кредитных траншей ситуация улучшится, и гривня укрепится в среднем до 27 грн за доллар.

Такое мнение высказали предприниматели-члены Европейской Бизнес Ассоциации в ходе общей встречи организации.

В частности, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, отвечая на вопрос об ожидаемом курсе, ответил: «30 (грн за доллар - УНИАН). Но многое будет зависеть от восстановления сотрудничества с Международным валютным фондом, макрофинансовыми организациями. Если мы получим кредитные транши, ситуация будет более управляемой».

В свою очередь, представитель Nestle Ukraine Ансгар Борнеманн подчеркнул, что, по их прогнозам, средний курс гривни по году составит порядка 27 грн за доллар. «Мы ожидаем в среднем по году 27 грн», - сказал Борнеманн.

Представитель Raiffaisen Bank Aval Владимир Лавренчук подчеркнул, что на текущий момент нет причин для радикальной девальвации гривни. «На самом деле в 2016 году нет существенных факторов для резкой и радикальной девальвации. Но нельзя исключать никаких сценариев», - отметил банкир. Он выразил мнение, что банковский сектор в 2016 оду сработает стабильно, и призвал граждан хранить сбережения в гривне и не выводить депозиты из банков.

Как сообщал УНИАН, бюджет Украины на 2016 год предполагает дефицит бюджета на уровне 3,7% ВВП, повышение социальных стандартов на уровне 12%, инфляцию в 12%, курс гривни на уровне 24,1 грн за доллар.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в конце декабря 2015 года заявляла, что прогноз курса гривни на 2016 год, заложенный в государственный бюджет, является реалистичным, тем не менее, существуют риски, которые могут воспрепятствовать его реализации, среди которых выделила риски ухудшения внешней конъюнктуры мировых рынков, в особенности продолжения снижения цен на сталь и зерновые, и начатый ФРС США цикл повышения ставок, что создает давление на валюты развивающихся стран.