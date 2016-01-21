МВФ огласил конкурс на должность директора - полномочия Лагард истекают в июле

Совет директоров Международного валютного фонда огласил конкурс на должность директора-распорядителя Фонда, поскольку полномочия действующей главы организации Кристин Лагард истекают 5 июля 2016 года. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Как отмечается, соискатели должны отвечать определенному набору критериев, включающих опыт работы на ведущих должностях в сфере формирования и продвижения экономической политики, иметь рекомендации членов Совета директоров. Шорт-лист кандидатов будет сформирован конфиденциально, в него войдут три кандидата, которые наиболее полно отвечают требованиям. Этот шорт-лист будет обнародован. Окончательное решение о победителе конкурсного отбора будет принято в ходе дискуссии и личных собеседований в Вашингтоне, в штаб-квартире Фонда.

«Совет рассчитывает закончить прием заявок от кандидатов в начале марта», - сообщили в Фонде.

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Кристин Лагард заняла пост директора-распорядителя МВФ в июле 2011 года. До своего назначения она занимала должность министра экономики и финансов Франции. В рамках ее каденции в МВФ были приняты сразу несколько важных для Фонда решений, в том числе либерализация политики финансирования стран, имеющих проблемы с невыплаченными долгами, признанными официальными.