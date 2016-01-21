У Путина отказались использовать по отношению к курсу рубля слово "обвал"

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов об "обвале рубля" заявил, что происходящее с российской валютой так называть не стоит и рассказал о планах президента провести совещания по этой теме.

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"Я не употреблял бы слово "обвал". Курс действительно меняется, курс волатилен, но это далеко не обвал", — цитирует Пескова "РБК".

Он утверждает, что Центральный банк РФ достаточно внимательно следит за ситуацией и ее анализирует.

"В данном случае нет оснований полагать, что у Центрального банка отсутствуют сценарии, которые призваны избежать действительно обвальных явлений", — заверил Песков.

В России курсы доллара и евро стремительно растут. По словам экспертов, ситуация близка к панической.

Курс доллара на Московской бирже впервые со времен деноминации 1998 года перевалил за 84 руб., поднявшись на максимуме до 84,81 руб., что на 3,41 руб. или 4,19% выше уровня закрытия вчерашних торгов.