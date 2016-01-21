Российский рубль упорно копает дно: нащупал 85 за доллар

В России курсы доллара и евро в связи с ситуацией на нефтяном рынке продолжают обновлять свои максимальные значения за более чем годовой период.

Доллар уже побил исторический рекорд в 85 рублей, евро преодолел очередной максимум с декабря 2014 года в 93 рубля, сообщает РИА Новости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.08 мск рос на 4,39 рубля — до 85,79 рубля, курс евро — на 4,8 рубля, до 93,45 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Ранее в ходе торгов четверга курс доллара уже подскакивал до 85,999 рубля, курс евро — до 93,7 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,88% — до 27,36 доллара за баррель.