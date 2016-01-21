Всемирный банк подтвердил прогноз роста экономики Украины на 1%

Всемирный банк подтверждает прогноз роста экономики Украины в 2016 году на 1%, однако это оптимистический сценарий, сказал глава представительства Всемирного банка в Украине Чимяо Фан в ходе встречи Европейской Бизнес Ассоциации.

«Рост экономики составит 1%. Но цифры не имеют существенного значения. В любом случае, они будут небольшими. Что важно - продолжать реформы и восстановить экономику, восстановить рост», - сказал Фан.

Ранее он подчеркнул, что приостановка реформ в Украине является одним из наиболее значительных рисков для экономики Украины, поскольку она разрушит хрупкую финансовую стабильность, достигнутую во второй половине 2015 года.

Как сообщал УНИАН, прогноз Всемирного банка является менее оптимистичным прогноза правительства Украины. По оценкам Кабинета министров рост экономики Украины в 2016 году составит не менее 2%. При этом консенсус-прогноз, подготовленный Минэкономразвития путем опроса экспертов, говорит о том, что рост может составить даже 2,9% по оптимистическому сценарию.

В то же время Всемирный банк ожидает, что 2% экономического роста в Украине возможно не ранее 2017 года.