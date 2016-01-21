Гривня укрепилась еще на 5 копеек

В четверг, 21 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,43/24,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,6060/26,7370 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2880/0,2900 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,4787 грн/долл., к этому часу заключено 143 сделки на сумму 49,6 млн долл.