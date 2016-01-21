Яценюк снова вспомнил о $1,5 миллиардах режима Януковича: требует от силовиков завершить дело

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует завершить дело о конфискации 1,5 миллиарда долларов режима экс-президента Виктора Януковича.

Об этом он заявил на совещании по антикоррупционным расследованиям с участием руководства силовых ведомств в четверг, 21 января, сообщает пресс-служба КМУ.

Яценюк подчеркнул необходимость довести до конца дело относительно средств, которые были выведены прежним режимом и выдавались под государственные гарантии.

"В частности, был возбужден ряд уголовных производств по Государственной продовольственной зерновой компании Украины. Наше общее задание - довести это дело до конца и привлечь виновных лиц к ответственности", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, он лично и правительство обращались в правоохранительные органы и прокуратуру относительно необходимости завершения дела о конфискации этих активов, арестованных по решению Госфинмониторинга и по судебному решению.

Эти средства, отметил Яценюк, сейчас находятся в Украине и размещены в государственных ценных бумагах.

"Речь идет о практически 40 миллиардах гривень, которые можно отправить в государственный бюджет, увеличить социальные стандарты, увеличить пенсии и зарплаты. И нам необходимо сообща поставить ключевое задание – это доведение до суда и конфискация 1,5 миллиарда долларов, которые уже арестованы", - подчеркнул он.

Яценюк заверил, что "правительство и Госфинмониторинг полностью открыты для предоставления любой дополнительной информации, чтобы в течение 2016 года эти средства были конфискованы".

Кроме того, премьер добавил, что соответствующий объем средств в 1,5 миллиарда долларов уже фактически является частью Закона Украины о государственном бюджете.

"То есть, это средства, которые идут от конфиската непосредственно в доходы государственного бюджета", - подчеркнул Яценюк.

Читайте такжеМВД арестовало 2,6 миллиарда гривень на счетах в банке Александра ЯнуковичаВ пресс-службе сообщили, что в совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, руководство Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Национальной полиции, Государственной фискальной службы, Госслужбы финмониторинга, Государственной аудиторской службы.