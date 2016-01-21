Яресько о "долге Януковича": Украина не изменит условий реструктуризации, но готова к другому формату

Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл., выданного режиму Януковича в 2013 году, признанного официальным долгом правительства и попавшего под мораторий на выплату в декабре 2015 года. Однако формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года, сообщает Reuters co ссылкой на министра финансов Украины Наталью Яресько.

По данным агентства, Минфин Украины настаивает на том, чтобы экономический эффект от возможной реструктуризации был таким же, каким был эффект от реструктуризации частных долгов.

«Не будет лучших условий. Это не означает, что они должны быть идентичны долговой операции (с частным долгом - УНИАН), но экономический эффект должен быть одинаковым, - цитирует Яресько Reuters. - Жаль, что мы не сможем встретиться с российской делегацией в Давосе, но я оптимист. У нас хороший опыт поиска компромисса… и это предпочтительный путь для всех нас».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Украина, в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций, объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками. Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.

Долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года. Кабинет министров разрешил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов страны в случае возникновения споров по облигациям, выпущенным в 2013 году.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины подтвердил свое решение ввести мораторий на выплату долга перед Российской Федерацией в объеме 3 млрд долл. Решение правительства было обусловлено тем, что Россия отказалась реструктуризировать этот долг.

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Вместе с тем, 13 января текущего года Министерство финансов Украины договорилось со Сбербанком России о принципах реструктуризации кредитов «Укравтодора» и государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля», которые были гарантированы государством.