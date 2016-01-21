Минфин может пересмотреть прогнозы роста экономики на 2016 год

Министерство финансов Украины может пересмотреть ранее озвученные прогнозы роста экономики Украины в 2016 году, сообщает Reuters co ссылкой на министра финансов Украины Наталью Яресько.

Как подчеркивает агентство, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичным выглядит прогноз роста в 2% ВВП, Яресько сказала: "Это наши прошлогодние оценки. Сейчас мы пересматриваем оценки. Но я сказала бы, что пока ожидаем рост в районе 2%".

Читайте такжеГосстат ухудшил показатель падения ВВП УкраиныКак сообщал УНИАН, прогноз роста экономики Украины в 2% в 2016 году также выдал нашей стране ключевой кредитор - Международный валютный фонд. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что в 2016 году рост не сможет превысить 1%.

При этом консенсус-прогноз, подготовленный Минэкономразвития путем опроса экспертов, говорит о том, что рост может составить 2,9% по оптимистическому сценарию.