В России официальные курсы доллара и евро выросли сразу более чем на 4 рубля

Банк России установил на 22 января официальный курс доллара на уровне 83,5913 руб., что на 4 руб. 12,99 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 4 руб. 14,73 копейки до 91,1814 руб., пишет ТАСС.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 4 руб. 13,77 копейки до 87,0068 руб.

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Напомним, российский рубль сегодня продолжил стремительное падение. Только за первые полчаса торгов российская валюта рухнула более чем на 3 рубля.

На средину дня доллар уже побил очередной исторический рекорд в 85 рублей, евро преодолел очередной максимум с декабря 2014 года в 93 рубля.