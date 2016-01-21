Британский банк Barclays закрывает инвестбизнес в России и Австралии

Один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов банк Barclays закрывает инвестбизнес в Австралии и России, а также в азиатских странах, таких как Индонезия и Таиланд, в рамках пересмотра международной деятельности, сообщил банк во внутреннем документе, направленном персоналу в четверг, сообщает Рейтер.

Базирующийся в Лондоне кредитор также сократит охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес-услуг на рынке ценных бумаг в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках одного из самых радикальных сокращений операций среди всех банков за последнее время.

Читайте такжеForbes: Barclays считает, что Россия, вероятно, достигла дна

Напомним, Рейтер сообщил 5 января, что Barclays покидает Южную Корею и Тайвань.

Из документа, оказавшегося в распоряжении Рейтер, также следует, что Barclays рассматривает глобальный выход из бизнеса драгметаллов.