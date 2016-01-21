На полях Давоса Порошенко обсудил с Лагард финансовую помощь Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Твиттере". "Очень продуктивный разговор: Лагард надеется на положительное заключение МВФ", - подчеркнул Цеголко.

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Как сообщал УНИАН, МВФ 11 марта 2015 года одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом $17,5 млрд сроком на 4 года. Первый транш по новой программе в объеме $5 млрд Украина получила 13 марта, второй на $1,7 млрд – 4 августа.

Второй пересмотр программы проходил в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре и 2 октября приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны относительно налоговой реформы и проекта госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

По итогам работы последней миссии Фонда отметил углубление взаимопонимания с украинской властью по ключевым вопросам экономических реформ.