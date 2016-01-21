Порошенко рассказал, когда Украина рассчитывает получить третий транш кредита от МВФ
17:33, 21 января 2016Финансы
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Украина рассчитывает получить третий транш кредита по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом уже в феврале.
Порошенко рассказал, когда рассчитывает получить транш МВФ / Фото УНИАН
Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью Bloomberg.
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«Рассчитываем получить средства в феврале», - сказал президент. При этом он подчеркнул, что приезд очередной миссия МВФ в Украину не ожидается и никаких специальных условий получения денег фонд не выдвигает.
«Мы должны финализировать меморандум (о сотрудничестве - УНИАН)», - отметил Петр Порошенко.
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