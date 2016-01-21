Заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в ближайшее время – Лагард

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда по вопросу продолжения программы сотрудничества с Украиной и выделения нашей стране третьего кредитного транша в рамках программы EFF состоится в ближайшее время, сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы с президентом Порошенко провели весьма продуктивную дискуссию по экономическим вопросам, в том числе глобального характера и Украины. Мы обсудили реформы и бюджет на 2016 год. Мы обсудили новый меморандум, над которым работают наши команды. Если они закончат работу, на что я очень рассчитываю, то у нас будет возможность как можно скорее провести заседание Совета директоров по второму пересмотру программы (EFF - УНИАН)", - сказала Лагард.

Читайте такжеНа полях Давоса Порошенко обсудил с Лагард финансовую помощь УкраинеКак сообщал УНИАН, ранее директор-распорядитель МВФ выразила надежду на положительное решение Совета директоров МВФ о возобновлении программы сотрудничества с Украиной и предоставлении нашей стране третьего кредитного транша по программе EFF, одобренной в марте прошлого года.

Читайте такжеПорошенко рассказал, когда Украина рассчитывает получить третий транш кредита от МВФУкраина и МВФ в марте 2015 года согласовали и приняли программу сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования EFF объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года. Украина в марте и августе 2015 года получила два транша по программе общим объемом 6,7 миллиарда долларов. Второй пересмотр программы должен был состояться осенью 2015 года. Миссия фонда приезжала в Киев дважды, однако причиной отсрочки решений по Украине стало отсутствие бюджета на 2016 год и изменений в налоговое законодательство. Налоговые изменения были одним из структурных маяков программы реформ. После принятия бюджета и изменений в Налоговый кодекс Украина возобновила контакты с МВФ.