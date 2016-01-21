Нацбанк укрепил официальную гривню до 24,52 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2452,1735 (21 января – 2466,1043)

100 EUR – 2671,1526 (21 января – 2689,7800)

10 RUR – 3,0860 (21 января – 3,1035)

Читайте также"Дочки" российских банков в Украине зарабатывают на падении курса гривни - экспертКак сообщал УНИАН, 21 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,65/24,80 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,7150/26,8800 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2920/0,2940 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,5217 гривни/доллар, к этому часу было заключено 514 сделок на сумму 274,09 миллиона долларов.