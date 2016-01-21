Гонтарева ожидает рассмотрение украинского вопроса в МВФ уже в ближайшее время

Об этом говорится в заявлении главы Нацбанка по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе, переает пресс-служба НБУ.

«У нас была очень конструктивная встреча с Кристин Лагард. В ближайшие дни мы финализируем технические вопросы с миссией МВФ, и уже в ближайшее время можно рассчитывать на то, что наша программа будет вынесена на Совет директоров фонда», – сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что продолжение сотрудничества с МВФ – это стратегическая задача как для обеспечения финансовой стабильности в стране, так и для проведения комплексных структурных реформ.

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Как сообщал УНИАН, ранее Лагард отмечала, что заседание Совета директоров МВФ по Украине может состояться в ближайшее время. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина ожидает получения денег уже в феврале.

Получение средств очень важно для Украины, поскольку они являются залогом получения дополнительной финансовой помощи по линии Всемирного банка, программы помощи ЕС, а также правительства США. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что получение транша, объем которого может составить порядка 1,7 млрд долл., позволит Украине получить дополнительные средства из других источников еще на 2,3 млрд долл.