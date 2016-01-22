Третий транш кредита от МВФ позволит Украине нарастить резервы НБУ и стабилизировать валютный курс - Яресько

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, об этом сказала глава министерства Наталья Яресько по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

«Мы обсудили финальный текст обновленного Меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ и следующие шаги в нашей программе реформ. После финального согласования текста ожидаем успешного его рассмотрение на заседании Совета директоров МВФ и выделения Украине третьего транша кредита. Это должно увеличить резервы Национального банка и обеспечить лучшую стабильность банковского сектора и курса валюты», - цитирует Яресько пресс-служба Минфина.

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Как сообщал УНИАН, ранее Лагард отмечала, что заседание Совета директоров МВФ по Украине может состоятся в ближайшее время. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина ожидает получения денег уже в феврале.

Получение средств очень важно для Украины, поскольку они являются залогом получения дополнительной финансовой помощи по линии Всемирного банка, программы помощи ЕС, а также правительства США. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что получение транша, объем которого может составить порядка 1,7 млрд долл., позволит Украине получить дополнительные средства из других источников еще на 2,3 млрд долл.

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Золотовалютные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка Украины, в 2015 году выросли на 77%, или 5,767 млрд долл., и на 1 января 2016 года составили 13,3 млрд долл.