Порошенко: Украина в этом году рассчитывает на $7 миллиардов от МВФ
01:48, 22 января 2016Финансы
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Украина рассчитывает, что основной кредитор - Международный валютный фонд - выделит правительству 7 миллиардов долларов в текущем году.
REUTERS
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN в четверг вечером, сообщается на странице АП в Twitter.
President @poroshenko tells @richardquest Ukraine expects $7bn from #IMF this year #Davos#wef
— The Bankova (@TheBankova) January 21, 2016
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Как сообщал УНИАН, по словам президента, Украина рассчитывает получить третий транш кредита по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом уже в феврале.
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