Порошенко: Украина в этом году рассчитывает на $7 миллиардов от МВФ

01:48, 22 января 2016
Финансы
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Украина рассчитывает, что основной кредитор - Международный валютный фонд - выделит правительству 7 миллиардов долларов в текущем году.

REUTERS

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN в четверг вечером, сообщается на странице АП в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, по словам президента, Украина рассчитывает получить третий транш кредита по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом уже в феврале.

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