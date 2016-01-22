Порошенко: Украина в этом году рассчитывает на $7 миллиардов от МВФ

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CNN в четверг вечером, сообщается на странице АП в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, по словам президента, Украина рассчитывает получить третий транш кредита по программе сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом уже в феврале.