Сорос: У России резервов - "на пару лет"
Американский финансист Джордж Сорос считает, что Россия имеет достаточно международных резервов на ближайшее время в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет Газета.ру.
«Россия находится в очень слабой позиции. Но у них достаточно резервов. Их хватит на пару лет», — сказал он.
По его словам, самым сложным годом для страны будет 2017, так как именно к этому моменту «столько всего (резервов. — ред.) станет совсем мало».
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Сорос отметил, что из-за текущей экономической ситуации необходимо «урезать» российский бюджет, что навредит «общественному договору», за который, по его словам, Путин популярен у населения. Он пояснил, что «общественным договором» в России является «финансовая стабильность с постепенным ростом благосостояния».
Тем не менее, финансист также отметил усилия Путина и финансовых специалистов России, которые работают в текущей ситуации с целью минимизировать негативные последствия для страны.
Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2015 года составил 2,05 трлн руб.