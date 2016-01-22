Сорос: У России резервов - "на пару лет"

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, пишет Газета.ру.

«Россия находится в очень слабой позиции. Но у них достаточно резервов. Их хватит на пару лет», — сказал он.

По его словам, самым сложным годом для страны будет 2017, так как именно к этому моменту «столько всего (резервов. — ред.) станет совсем мало».

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Сорос отметил, что из-за текущей экономической ситуации необходимо «урезать» российский бюджет, что навредит «общественному договору», за который, по его словам, Путин популярен у населения. Он пояснил, что «общественным договором» в России является «финансовая стабильность с постепенным ростом благосостояния».

Тем не менее, финансист также отметил усилия Путина и финансовых специалистов России, которые работают в текущей ситуации с целью минимизировать негативные последствия для страны.

Ранее сообщалось, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2015 года составил 2,05 трлн руб.