Экс-министр финансов объяснил, чем вызван очередной виток девальвации гривни

Такое мнение высказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, экс-министр финансов Виктор Пинзеник на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению депутата, инструменты Национального банка не помогли стерилизовать весь объем выпуска в обращение средств, проведенный главными распорядителями бюджета в декабре.

«В условиях так и не стабилизированного валютного рынка избыточная ликвидность давит на обменный курс. Первоочередной задачей является взятие под контроль спроса на валюту, стерилизация «лишних» денег, которые давят на гривню», - полагает Пинзеник.

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Как сообщал УНИАН, после стабильного пребывания в коридоре 21-23 грн/долл., котировки гривни к доллару США в середине января сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 грн/долл., а курсы наличного и «черного» рынка достигли 26-27 грн/долл.

Национальный банк Украины объяснил очередной виток девальвации большим количеством праздничных дней в январе и несовпадением выходных и рабочих дней в Украине и США, что приводит к дисбалансам спроса и предложения валюты на межбанковском рынке.

Для стабилизации курса регулятор ужесточил порядок рассмотрения заявок на покупку валюты и проводил аукционы по продаже валюты на межбанке, в ходе которых только за последнюю неделю продал 98,7 млн долл. США.

В четверг, 21 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,65/24,80 грн/долл. Средневзвешенный курс по данным НБУ к 17:00 установился на уровне 24,5217 грн/долл.