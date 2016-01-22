Российский рубль укрепляется на фоне скачка нефти
Российский рубль дорожает утром пятницы после рекордного падения благодаря существенному росту нефтяных цен.
Доллар достиг отметки 79,81 рубля через пять минут после начала биржевой торговли, тогда как в четверг торги завершились на отметке 82,63, а также был достигнут абсолютный максимум валюты США - 85,999, пишет Рейтер.
К 10.15 МСК валюта США расчетами "завтра" торговалась вблизи 80,08 рубля, на 3,1 процента ниже закрытия предыдущей сессии.
Евро к этому времени оценивался в 86,60 рубля, на 3,8 процента ниже предыдущего закрытия. Ранее был достигнут уровень 86,47, тогда как накануне единая валюта отметилась на 13-месячном минимуме 97,70 рубля
Баррель нефти Brent стоит сейчас $30,83, на 5,4 процента выше уровней закрытия четверга, по итогам которого эта марка выросла почти на пять процентов.
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Цены на нефть растут, поскольку трейдеры решили закрыть часть коротких позиций после похолодания в США и Европе. Но в то же время, фундаментальных причин для роста цен нет, так как предложение нефти на мировом рынке по-прежнему превышает спрос более чем на 1 миллион баррелей в сутки.