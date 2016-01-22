Российский рубль укрепляется на фоне скачка нефти

Доллар достиг отметки 79,81 рубля через пять минут после начала биржевой торговли, тогда как в четверг торги завершились на отметке 82,63, а также был достигнут абсолютный максимум валюты США - 85,999, пишет Рейтер.

К 10.15 МСК валюта США расчетами "завтра" торговалась вблизи 80,08 рубля, на 3,1 процента ниже закрытия предыдущей сессии.

Евро к этому времени оценивался в 86,60 рубля, на 3,8 процента ниже предыдущего закрытия. Ранее был достигнут уровень 86,47, тогда как накануне единая валюта отметилась на 13-месячном минимуме 97,70 рубля

Баррель нефти Brent стоит сейчас $30,83, на 5,4 процента выше уровней закрытия четверга, по итогам которого эта марка выросла почти на пять процентов.

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Цены на нефть растут, поскольку трейдеры решили закрыть часть коротких позиций после похолодания в США и Европе. Но в то же время, фундаментальных причин для роста цен нет, так как предложение нефти на мировом рынке по-прежнему превышает спрос более чем на 1 миллион баррелей в сутки.