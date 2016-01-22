Глава МВФ Лагард может остаться на этой должности на второй срок - СМИ

Об этом пишет The Wall Street Journal. Такая вероятность существует, поскольку кандидатуру Кристин Лагард поддерживают ведущие финансовые ведомства Европы и мира.

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Ранее в МВФ заявили о начале процесс отбора кандидатов на должность директора-распорядителя и планах выйти на шорт-лист кандидатов уже к началу марта текущего года. При этом сама Кристин Лагард также заявляла о желании побороться за новый пятилетний срок на посту главы МВФ.

«Популярность Лагард среди ведущих членов МВФ, а также стран с развивающейся экономикой, наряду с ее озвученным желанием остаться на должности на второй срок, фактически делает процесс поиска других кандидатов бессмысленным и завершенным», - пишет издание.

По данным издания, министр финансов Великобритании Джордж Осборн уже номинировал Лагард на второй срок. Вслед за ним предложение поддержали министры финансов Германии и Франции, Китая и Мексики. «Все это дает понять, что Лагард вряд ли встретит какое-либо сопротивление, - отмечает издание. - Более того, главы финансовых ведомств отмечают, если Кристин Лагард останется на должности директора-распорядителя МВФ, она сможет сделать работу Фонда более гибкой и отвечающей потребностям его 188 членов».

Поддержку Кристин Лагард выразил и министр финансов США Джейкоб Лью. «Я очень тесно работаю с Кристин Лагард. И испытываю глубокое уважение к ней. Она проделала колоссальную работу, очень надеюсь работать с ней и далее», - цитирует Джейкоба Лью издание.

Как сообщал УНИАН, Кристин Лагард заняла пост директора-распорядителя МВФ в июле 2011 года. До своего назначения она занимала должность министра экономики и финансов Франции. В рамках ее каденции в МВФ были приняты сразу несколько важных для Фонда решений, в том числе либерализация политики финансирования стран, имеющих проблемы с невыплаченными долгами, признанными официальными.