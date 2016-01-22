Кудрин: очередной обвал нефти создал новую реальность - пик кризиса для РФ еще впереди

Пик кризиса российской экономики еще не пройден, считает бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

"Ни помощники президента, ни я не полагали, что будет новый такой большой обвал цен на нефть - это создало новую реальность. Поэтому пик кризиса еще впереди", – сказал Кудрин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Русская служба Би-би-си.

По его словам, в связи с этим 2016 год "несет риски", и ВВП России в этом году достигнет еще меньших значений. Следующий, 2017 год, по мнению Кудрина, станет годом либо нулевого, либо положительного роста.

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Российские власти ранее неоднократно заявляли, что экономика страны достигла "дна" и скоро начнет восстанавливаться.

Алексей Кудрин также ожидает, что уже в 2016-1017 годах международные санкции, введенные в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе, станут ослабевать.

В пятницу глава центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что зависимость российской экономики от цен на нефть в последнее время сокращается.

При этом на фоне резкого падения цен на нефть в четверг рубль обрушился относительно доллара и евро. Однако после того, как в пятницу нефть снова стала дорожать, рубль во многом отыграл утраченные позиции.