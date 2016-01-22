Гривня опустилась на межбанке до 24,90 за доллар

В пятницу, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,75/24,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,8310/26,9910 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3090/0,3110 грн/рубль.

Читайте такжеЭкс-министр финансов объяснил, чем вызван очередной виток девальвации гривни

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,8325 грн/долл., к этому часу заключены 132 сделки на сумму 46,53 млн долл.