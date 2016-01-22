Сорос прогнозирует экономике Китая "жесткую посадку"

Американский финансист Джордж Сорос полагает, что экономика Китая движется к «жесткой посадке», что усилит дефляционное давление в мире, усугубит падение фондовых рынков и повысит доходность американских гособлигаций.

«Жесткая посадка» практически неизбежна. Я ее не ожидаю, я ее наблюдаю», — сказал он в интервью агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Gazeta.ru.

Миллиардер отметил, что Китай может справиться со своими проблемами благодаря большим ресурсам и золотовалютным резервам объемом $3 трлн, однако замедление темпов роста китайского ВВП будет иметь последствия для остального мира.

По словам Сороса, время покупать акции еще не пришло, и он делает ставки на падение индекса Standard & Poor's 500, который с начала этого года потерял примерно 8,5%. Инвестор также негативно оценил перспективы экономик стран – экспортеров сырья и азиатских валют, однако сказал, что ставит на рост американских гособлигаций.

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Финансист отметил, что будет удивлен, если Федеральная резервная система США (ФРС) поднимет процентные ставки после первого за почти десять лет повышения в декабре. По его словам, решение поднять ставки было ошибкой.