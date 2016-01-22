Пять украинских городов присоединились к системе электронных госзакупок Prozorro
Одесса, Львов, Житомир, Николаев и Чернигов присоединились к системе электронных государственных закупок Prozorro, окончательный переход всех заказчиков на которую должен быть реализован до конца года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Согласно сообщению, в системе Prozorro сейчас находится 39 тыс. тендеров и более 2,3 тыс. государственных заказчиков, а экономия бюджетных средств превысила 500 млн грн и продолжает расти.
Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития по запросу Министерства экономического развития и торговли предоставит Украине техническую помощь в приведении системы электронных государственных закупок Prozorro к требованиям соглашения Всемирной торговой организации о госзакупках (WTO GPA).
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Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла Закон "О публичных закупках", которым предполагается переход всех государственных заказчиков и исполнителей на электронную систему госзакупок Prozorro до 1 января 2017 года.
Закон в обязательном порядке применяется к публичным закупкам, сумма которых превышает 200 тыс. грн, но не больше предельной суммы, которая устанавливается Кабинетом министров.
Украина в ноябре прошлого года присоединилась к соглашению ВТО о госзакупках. После ратификации договора (ожидается в феврале) украинские компании получат доступ к рынкам госзакупок 45 стран, включая США, Канаду, Тайвань, Израиль, Японию, Южную Корею и др. Общий объем рынка GPA превышает 1,7 трлн долл.