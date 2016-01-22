Минфин РФ: скачки рубля демонстрируют всю глубину проблем российской экономики

Динамика курса российского рубля в последние дни демонстрирует глубину проблем российской экономики, в первую очередь ее зависимость от цен на нефть, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак, передает ТАСС.

"Опыт последнего времени показывает только одно - рубль точно демонстрирует нам всю глубину структурных проблем, основное - это чрезмерно высокая роль в финансовом благополучии государства нефти и газа", - сказал он.

В частности, Сторчак напомнил, что сегодня на рынке наблюдается укрепление рубля. "Сегодня был откат, рубль укрепился на фоне роста цены на нефть", - заметил он.

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Рубль начал сегодняшние торги на Московской бирже с резкого роста. Курс доллара упал на 2,82 рубля относительно уровня закрытия вчерашних торгов до отметки 79,81 рубля, а евро упал на 3,52 рубля до 86,47 рубля.

Рост рубля происходит на фоне резкого отскока нефтяных цен вверх. Так, сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 5,3% до $30,5 за баррель. Кроме того, до открытия торгов на Московской бирже цена Brent превышала отметку $31/барр.

В четверг курс доллара к рублю на Московской бирже поднимался по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4,59 рубля и составил 85,99 рубля. Это на 5,89 рубля выше максимума, установленного 16 декабря 2014 года.