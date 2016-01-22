Банковская система на 1 января выполняет почти все экономические нормативы - НБУ

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала по банковской системе Украины на 1 января вырос до 12,31%, превысив установленный допустимый минимум в 10%, после провала до 8,92% по состоянию на 1 декабря.

Об этом свидетельствуют данные о выполнении банковской системой Украины экономических нормативов на 1 января, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, регулятивный капитал банков в декабре 2015 года вырос на 30,5 млрд грн – до 129,8 млрд грн за счет начала процедуры ликвидации двух банков, регулятивный капитал которых был отрицательным («Финансы и кредит» и «Всеукраинский банк развития»), а также благодаря докапитализации ряда банков с иностранным капиталом.

Также в декабре произошло существенное сокращение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами благодаря росту регулятивного капитала как базы для расчета этого норматива и сокращению общего объема всех требований банков к связанным лицам. На 1 января значение норматива остается выше установленного НБУ максимума в 25% и составляет 31,19%, но это вдвое меньше показателя на 1 декабря в 63,72%.

Как сообщал УНИАН, норматив достаточности регулятивного капитала по банковской системе Украины на 1 ноября вырос до 9,9%, практически достигнув допустимого минимума НБУ, однако на 1 декабря показатель снова опустился ниже допустимого минимума - до 8,92%.

Значение норматива достаточности капитала преодолело установленное НБУ минимально допустимое значение в 10% в феврале 2015 года, снизившись до 7,37% на 1 марта прошлого года.

Ранее к этой дате НБУ обязал банки провести справедливую оценку по всем активным банковским операциям и сформировать резервы в полном объеме, одновременно освободив банки от мер воздействия за нарушение ряда нормативов и обязав финучреждения поэтапно устранить нарушения.