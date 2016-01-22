Советником Яресько стал японец Танака

Банковский специалист из Японии Масару Танака стал советником министра финансов Украины Наталии Яресько и в ходе своего пребывания в Украине будет консультировать министерство по вопросам совершенствования и реструктуризации банковского сектора.

Как сообщается на сайте Минфина, Танака является специалистом со значительным - почти 30 лет - опытом работы на руководящих должностях в Банке Японии. В свое время он также был советником председателя Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов и советником от Международного валютного фонда в Центральном банке Мьянмы. В Украину Танака прибыл в рамках двустороннего соглашения между Украиной и Японией о техническом сотрудничестве и при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Минфин напоминает, что в команде министерства в статусе советников работают бывший заместитель премьер-министра, министр финансов Словакии Иван Миклош, международные экономисты и эксперты Крис Уэйлс и Роберт Конрад, известный американский экономист Артур Лаффер.