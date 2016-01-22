Гонтарева обвинила в падении гривни пенсионеров и бюджетников

В Национальном банке Украины считают реалистичным курс национальной валюты к доллару США, заложенный в госбюджете этого года - около 24 гривень. Но риски, которые давят на него, растут.

Так глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала ТСН последние колебания курса украинской валюты.

Они, считает глава регулятора Гонтарева, в первую очередь были вызваны сезонными факторами - большим количеством праздничных дней в январе, поэтому спрос на валютном рынке превысил предложение. Немало людей поехали отдыхать и тратили валюту со своих карточных счетов. Кроме того, в конце года бюджетники и пенсионеры досрочно получили причитающиеся им выплаты. К этому добавился панический спрос и гривня подешевела.

Нацбанк, чтобы исправить этот дисбаланс, за первые недели января продал коммерческим банкам 128 миллионов долларов. Но, уверяет Гонтарева, существует ряд объективных рисков: мировые валюты сейчас дешевеют относительно доллара. И стремительное удешевление российского рубля также оказывает давление на гривну.

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Впрочем, Украина надеется на поддержку Международного валютного фонда. Третий транш МВФ, который украинская власть надеется получить в феврале, ляжет на счета Нацбанка как гарантия финансовой стабильности.

"Еще с 2014 года наша страна перешла на гибкий валютный курс, поэтому никогда не будет фиксированного курса. Главная проблема - это избыточный спрос, паника. Поэтому прошу всех успокоиться. Прошу всех понимать, для чего мы сейчас работаем в Давосе. У нас есть риски. Даже тот курс, что у нас сейчас в бюджете заложен - он реалистичный, но риски растут", - отметила Гонтарева.