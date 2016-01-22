Morgan Stanley ухудшил прогноз по курсу российского рубля

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley понизили прогноз курса рубля на 2016–2017 годы. В обзоре банка отмечается, что пересмотреть прогноз вынудили сильная зависимость курса рубля от уровня цен на нефть и недавнее падение последних ниже $30 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу, в январе—марте 2016 года средняя стоимость доллара в России составит примерно 82 руб., что примерно на 15 руб. превышает предыдущую оценку Morgan Stanley (67,3 руб.).

В апреле—июне 2016 года средняя стоимость доллара, по оценке аналитиков, незначительно вырастет (до 83 руб.), в третьем квартале поднимется до 85 руб., а в последние три месяца 2016 года достигнет 87 руб. Ранее ожидалось, что в октябре—декабре 2016 года средняя стоимость доллара составит примерно 69 руб., пишет РБК.

В 2017 году доллар, по мнению аналитиков Morgan Stanley, начнет постепенно дешеветь, так что уже в первом квартале средняя стоимость американской валюты снизится до 85 руб. Отметим, что ранее аналитики ожидали даже некоторого повышения курса доллара — с 69 до 69,3 руб.

В апреле—июне 2017 года средняя стоимость доллара должна составить порядка 80 руб., в третьем квартале она может снизиться до 78 руб., а в четвертом — до 76 руб. Предыдущий прогноз предусматривал сохранение курса доллара во второй половине 2017 года на уровне 69,5 руб.

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На этой неделе на Московской бирже отмечались резкие колебания курса. В начале недели за доллар давали примерно 78 руб., в четверг, 21 января, его курс взлетел к 86 руб., а сегодня снова опустился ниже 79 руб.

В ходе торгов в пятницу курс доллара на Московской бирже опускался до 78,652 руб., евро, подорожавший вчера до 93,7 руб., подешевел сегодня до 85,114 руб. Скачки курса рубля происходили на фоне резкого изменения нефтяных котировок — в середине недели стоимость барреля Brent на бирже ICE опускалась до $27,1, сегодня же поднялась до $31,33.