Гривня отвоевала у "зеленого" 20 копеек и уходит на выходные с курсом 24,70 за доллар
17:51, 22 января 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,5450/26,7080 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 24,7921 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,55/24,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,5450/26,7080 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3090/0,3110 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,7921 грн/долл., к этому часу было заключено 528 сделок на сумму 243,78 млн долл.
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