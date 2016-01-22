ЕБРР согласился войти в капитал украинских госбанков – Гонтарева

Европейский банк реконструкции и развития, крупнейший финансовый инвестор в Украине, поддержал предложение украинских властей войти в капитал государственных банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на итоги встречи президента Украины Петра Порошенко и главы НБУ Валерии Гонтаревой с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти и вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннетом в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Стратегия развития государственных банков, которую мы разработали совместно с Министерством финансов, предусматривает привлечение международных финансовых организаций к участию в капитале госбанков для внедрения лучших мировых стандартов корпоративного управления и осуществления стратегического развития этих банков. ЕБРР полностью поддержал наше предложение и начнет работу в этом направлении уже в ближайшее время», - приводятся в сообщении слова главы НБУ.

Также со ссылкой на президента ЕБРР сообщается, что банк и в дальнейшем будет оставаться надежным партером Украины в проведении реформ, в частности, в банковской системе.

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Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2016 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране. В 2015 году банк профинансировал в Украине порядка 30 проектов общей стоимостью 1 млрд евро.