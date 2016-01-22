The Washington Post: пугающие последствия падения Китая

В статье Дэвида Игнатиуса под названием "Пугающие последствия падения Китая", опубликованной на сайте газеты The Washington Post, пишется о том, что Китай, который долгое время называли экономическим чудом, превратился в страну с заразной болезнью, ставшей причиной негативных потрясений на рынках по всему миру. Коррекция восприятия Китая произошла с задержкой, но финансовые рынки в этом месяце слишком остро отреагировали на потери, точно так же, как ранее реагировали на успехи. Основы экономики Китая на самом деле не слишком отличаются о того, какими были месяц назад.

"Вопрос не в том, есть ли колебания на рынках – они, конечно же, есть, в Китае и во всех остальных странах – а в том, готовы ли китайские чиновники позволить колебаться цифрам", - сказал один высокопоставленный чиновник на конференции. По словам этого чиновника, если китайские лидеры мудры, они будут придерживаться намерений о реформе свободного рынка – и позволят рынкам выполнить работу по сокращению избытка производственных мощностей и чрезмерного заимствования среди государственных предприятий.

Каждый раз, когда китайцы вмешиваются, чтобы поддержать свою валюту или покрыть непогашенные кредиты, инвесторы паникуют. В Китае они перешли от иррационального изобилия к подозрениям, что Пекин фальсифицирует данные.

Сюрпризом в этом году стало то, насколько замедление в Китае потрясло финансовые рынки США. Только около 25 процентов американской экономики привязано к торговле, что делает страну гораздо менее уязвимой к сокращению спроса Китая на импорт. Основа экономики США кажется относительно прочной, но это не уберегло Уолл-стрит от психологического заражения.

Учитывая опасения по поводу долгового пузыря в Китае, обнадеживает тот факт, что США и большинство европейских банков очистили свои балансы после финансовой паники 2008 года. У американских банков сейчас больше капитала, меньше рычагов воздействия и меньше рисков, чем до краха нашей экономики мыльного пузыря – во многом благодаря реформам, принятым Конгрессом. Вероятно, Китаю придется пройти через аналогичный болезненный процесс уменьшения долговой нагрузки, но конечный результат будет положительным.

Один из стимулов для более здоровых рынков капитала в Китае – это Договор о двусторонних инвестициях, который обсуждают Пекин и Вашингтон. Переговоры продолжались и в этом месяце, даже в условиях экономического кризиса – признак того, что китайские лидеры серьезно намерены полностью присоединиться к глобальной финансовой системе. "Суть Договора заключается в том, чтобы вывести правительство из управления экономикой, и мы делаем успехи", - сказал в интервью Майкл Фроман, представитель США на переговорах.

Если бы Китай был потребительским брендом, его можно было бы сравнить с ресторанами Chipotle, которые за одну ночь потеряли репутацию заведения здорового питания из-за жалоб клиентов на плохое самочувствие. Восстановление бренда требует времени, - но, прежде всего, это требует прозрачности, которая поможет восстановить доверие.

"Вы не можете просто сделать вид, будто вопрос решен", - сказал Дэвид Сейбл, главный исполнительный директор рекламной фирмы Young & Rubicam. Последние 25 лет, его компания проводила ежегодное исследование, которое изучает репутацию брендов в разных странах, а также потребительские товары.

Бренд "Китай" получает высокие баллы за власть и влияние, сказал Сейбл, и миллениалы назвали его лучшей страной в мире для начала карьеры. Но он занимает позицию ниже средней в рейтинге 60 стран с точки зрения бизнеса и политической прозрачности, правовой системы, коррупции и государственной бюрократии. Такие негативные оценки наносят ущерб, особенно теперь, когда китайский пузырь лопнул.

Экономисты иногда медленно признают то, что рекламщики знают инстинктивно: восприятие имеет значение. Согласно выводам Джона Мейнарда Кейнса, финансовые рынки формируются основами реальной экономической деятельности, но, в конечном счете, руководствуются психологией. Когда инвесторы чувствуют стабильность, они игнорируют негативные сигналы. Когда они боятся, то упускают положительные (сигналы).

На этой неделе обычно оптимистичные оценки глобальной экономики в Давосе были омрачены опасениями – из-за Китая, "Исламского государства" и будущего Европы. "Мы живем в мире, который разваливается во многих отношениях", - сказал Клаус Шваб, импресарио Всемирного экономического форума, как правило, неисправимый оптимист. Но в то же мгновение он подарил "луч надежды", заговорив о продвижении в сложных и неясных переговорах между греческой и турецкой частями Кипра.

Надежда всегда живет в сознании "Человека Давоса". Но там же находится и страх.