Нацбанк снова опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2479.2164 (22 января – 2452.1735)

100 EUR – 2679.5371 (22 января – 2671.1526)

10 RUR – 3.0770 (22 января – 3.0860)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 22 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,55/24,70 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 26,5450/26,7080 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3090/0,3110 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 24,7921 грн/долл., к этому часу было заключено 528 сделок на сумму 243,78 млн долл.