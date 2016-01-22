Украина получит от Швейцарии $200 миллионов на пополнение золотовалютных резервов

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко поблагодарил правительство Швейцарии и швейцарский народ за гуманитарную и финансовую помощь, суммарный объем которой сейчас составляет около 350 миллионов долларов.

«Собеседники договорились о предоставлении Украине дополнительных 200 млн долларов США на пополнение золотовалютных резервов страны», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент Швейцарии выразил восхищение тем, как Украина борется за свою независимость.

Собеседники также обсудили ход украинских реформ.

Отдельно обсуждались пути активизации украинско-швейцарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С этой целью было договорено о проведении в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва заседания украино-швейцарского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, подготовке к подписанию соответствующих двусторонних документов и презентации потенциальных инвестиционных проектов.

Порошенко также пригласил Шнайдера-Амманна посетить Украину с официальным визитом.