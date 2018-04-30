Баланс недели: транш МВФ, штраф для "Газпрома" и падение гривны

Украина уже в феврале сможет получить 1,7 млрд долл. от Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард на саммите в Давосе, крупнейшей ежегодной мировой экономической тусовке.

Лагард поддержала украинские реформы и выразила надежду на положительное решение Совета директоров Фонда относительно выделения нашей стране очередного транша макрофинансовой помощи, заседание которого должно состояться в ближайшее время.

Пожалуй, для нас - это едва ли не самая главная новость минувшей недели. Она означает, что Украина и МВФ по-прежнему находят общий язык и выделение денег, скорее, технический вопрос. Собственно, об этом сообщила журналистам в Давосе глава Национального банка Валерия Гонтарева.

По ее словам, уже подготовлены и согласованы с МВФ все технические правки. «Мы возвращаемся в Киев. Подписанты меморандума – президент, министр финансов и глава НБУ сейчас в Давосе, а премьер-министр - сейчас в Киеве. Мы приедем, и будем подписывать», - сказала глава НБУ. Затем, добавила Гонтарева, состоится совет директоров МВФ, который и утвердит меморандум.

На самом деле с полей Давоса хороших новостей для Украины было хоть отбавляй. И 7 млрд долларов в течение года можем получить, и США третью кредитную линию в размере 1 млрд долл. пообещали разблокировать, и Международная финансовая корпорация (IFC) готова нарастить портфель совместных проектов в банковском секторе и сфере развития инвестиций. Кроме того, США готовы поддержать Украину в исках против торговых ограничений России в рамках Всемирной торговой организации.

Неудивительно, что на фоне позитивных новостей Министерство финансов вернулось на внутренний рынок заимствований, проведя ряд успешных аукционов. Так, 19 января на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 486,045 млн долл., а 21 января - 100 млн грн.

Кто виноват в падение гривни

Очередной транш от МВФ должен повысить стрессоустойчивость гривни. Пока национальная валюта чувствует себя неуверенно, продолжается ее медленное падение. Эксперты разошлись в причинах обесценивания гривни. По мнению народного депутата Виктора Пинзеника, снижение курса обусловлено активными бюджетными выплатами в декабре прошлого года. Тогда казначейский счет правительства обеднел на 39 млрд грн.

Экс-заместитель главы Нацбанка Александр Савченко считает, что за падением гривни стоят российские банки, скупающие доллар на украинском рынке. По его словам, Национальный банк должен ввести ограничения, согласно которым банки каждого отдельно взятого иностранного государства смогут занимать долю не более 8% в украинской банковской системе.

Аналитик инвесткомпании «Адамант Капитал» Инна Звягинцева высказала мнение, что рост курса доллара относительно гривни обусловлен желанием ритейлеров конвертировать в валюту избыток гривни, вырученной в период новогодних праздников.

Отсутствием коммуникации со стороны власти относительно положения дел на валютном рынке объяснил негативные колебания курса экономист Андрей Блинов.

«Нацбанк, правительство, президент, по существу, воды в рот набрали, а то, что они говорят (вместе с ситуацией на мировых сырьевых рынках) — лишь создаёт нехорошие мысли и ожидания», - отметил он.

Между тем, находившаяся почти всю неделю в Давосе глава НБУ Гонтарева проявила «коммуникацию». Она назвала виновных в происходящем - бюджетники и пенсионеры получили в конце декабря выплаты и начали их панически тратить, поэтому гривня и подешевела.

Обмен ударами

Украина и Россия на минувшей неделе обменялись новыми ударами на газовом фронте. Сначала «Газпром» выставил «Нафтогазу» счет на 2,5 млрд долл. за невыбранный газ в третьем квартале 2015 года по условию «бери или плати». В ответ Антимонопольный комитет впервые принял воистину историческое решение - оштрафовать российского монополиста на 3,4 млрд долл.

АМКУ, по просьбе премьер-министра, занимался расследованием в отношении «Газпрома» с апреля 2015 года. До сих пор антимонопольщики всячески старались не комментировать «газпромовский» вопрос. Однако после неожиданно выставленного счета – решили не тянуть кота за хвост и впаяли штраф.

«Это вызывает крайнее удивление», - растерянно прокомментировали ситуацию в «Газпроме».

Кроме растерянности, им больше ничего и не остается. Россия терпит поражение в газовом сражении с Украиной. Еще недавно «голубое топливо» было в руках Кремля грозным оружием. Теперь же – его сила умножена на ноль. Украина даже зимой перестала покупать российский газ.

«В январе это (закупка газа у РФ – УНИАН) маловероятно, там дальше, под конец февраля будем смотреть. Вопрос зависит от объемов, которые мы можем поднимать из хранилищ. Мы на сегодняшний день можем поднимать 120-130 млн кубометров, то есть, пока что запас есть», - заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Кстати, Украина в одностороннем порядке повысила цену на транзит российского газа в ЕС на 50%. Теперь тариф составляет 4,5 долл. на каждые 100 км.

Правда, Россия еще живет иллюзиями наказать нашу страну с помощью строительства «Северного потока-2», что может фактически убить украинский маршрут транспортировки газа. Однако в Европе растет число противников этой идеи. Так, на минувшей неделе Европарламент принял очень важную резолюцию, в которой депутаты стран ЕС призвали не допустить строительство «Северного потока-2».

Блокада продолжается

В ответ на продолжающуюся со стороны России блокаду транзита украинских товаров Кабмин на минувшей неделе принял решение расширить список российских продовольственных товаров, подпадающих под эмбарго, до 70 наименований с 30.

«Мы расширяем продуктовую линейку - это соусы и кетчупы, рыба и кондитерские изделия», - сказала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Такое решение является адекватным ответом агрессору, ведь все 25 пунктов пропуска на украинско-российской границе закрыты для нашего экспорта в страны Азии. По словам министра экономического развития Айвараса Абромавичуса, в этот регион Украина поставляла товаров на сумму 1,8 млрд долл.

Вариантом решения проблемы является транзит через Беларусь. Для украинских товаров есть 2 пункта пропуска на границе с Россией: для железнодорожного транспорта и автомобильного, но и на этих пунктах нередко товары задерживают, жалуются экспортеры. Кроме потери времени, бизнес увеличивает свои расходы до 50% за счет роста проезда на 500 км.

Другой вариант обхода российской территории – морской путь. Украина уже сделала первые шаги по установлению нового «Шелкового пути». Правда, о выгодах такого маршрута говорить пока рано. Это признает и премьер-министр Арсений Яценюк.

«Я буду откровенным, на первом этапе - это дороже. Но если мы загрузим поезд, и будем повышать объемы перевозок, то мы получим ту же стоимость перевозок, которую имели до введения российского транзитного эмбарго», - заявил премьер.

Несмотря на поиски альтернативных маршрутов, Украина будет отстаивать свое право провозить товары через территорию России во Всемирной торговой организации. Важным козырем в рассмотрении спора будет то, что наша страна не планирует запрещать российский транзит товаров по своей территории.

Изыди, коррупция и сговор

На минувшей неделе премьер-министр снова заговорил о самой болезненной для украинского общества теме – борьбе с коррупцией. На заседании правительства Яценюк привел в пример один из тендеров по освоению 480 млн грн, выделенных в рамках Киотского протокола.

«Я дал указание Государственной фискальной службе проверить тендер. И что выясняется: ГФС докладывает, что субъект предпринимательской деятельности фиктивный, директор фиктивный, основатель, который подписывал протокол об участии в тендере, говорит, что никаких протоколов не подписывал, и 400 млн грн просто хотели украсть. И украли бы, если бы мы оперативно не среагировали», - заявил Яценюк и призвал Антикоррупционное бюро начать уголовное расследование в отношении этого тендера.

Премьер отметил, что в этом деле Кабмин готов сотрудничать со следователями бюро.

Под горячую руку Яценюка попал и российский бизнесмен Григоришин, владеющий многими активами в Украине. Его премьер обвинил в финансировании антиукраинских сил и связях с ФСБ.

«Они (российские олигархи - УНИАН) воруют деньги из бюджета, а потом финансируют, в первую очередь, антиукраинские политические силы и отчитываются в ФСБ, как, например, делает гражданин Российской Федерации Григоришин, который пасется на украинском энергетическом секторе последние 10 лет. Это - чистый агент», - заявил премьер.

К концу минувшей недели Яценюк обратил внимание и на рынок нефтепродуктов. Он собрал совещание, на котором потребовал от главы Антимонопольного комитета выяснить, имели ли место факты ценового сговора, начать расследование, а также «помочь исключительно рыночными методами установить честные и прозрачные правила игры на рынке нефтепродуктов».

Во время совещания Яценюк напомнил, что неделю назад поручил главе Минэнергоугля Владимиру Демчишину провести встречу с операторами рынка нефтепродуктов, чтобы внедрить исключительно рыночный подход в формировании цен на нефтепродукты в розничной сети. Но, видимо, министр не справился. Ведь за неделю цена на нефть снизилась на 10 долл., а стоимость нефтепродуктов – нет.

Глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев заверил, что расследование проведет, а обнародует его результаты - во второй половине февраля.

Еще одно поручение премьер дал Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбе). Она должна провести анализ качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях Киева и Киевской области, а затем в течение двух недель - осуществить отбор нефтепродуктов по всей стране. Но поможет ли это остановить массовое «бодяжничество» топлива на АЗС – покажет время.

Виталий Чуйко (УНИАН)