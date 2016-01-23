Иран запретил реэкспорт турецких товаров в Россию

Об этом сообщает государственное информационное агентство ИРНА, передает Би-би-си. Сотрудник иранского ведомства по стимулированию торговли Мохаммад Реза Модади пояснил, что это решение приняло министерство промышленности страны, чтобы обезопасить иранских производителей.

Читайте такжеТурция готовит жалобу в ВТО на российские санкцииПо словам чиновника, многие иранские компании закупают турецкие товары, которые затем продают в Россию. На этом они хорошо зарабатывают.

Однако эти действия противоречат иранским законам о стимулировании экспорта, а также приводят к слишком подозрительному и жесткому отношению к иранским компаниям с российской стороны, так как Россия ввела санкции против Турции.

В Иране полагают, что в ответ на реэкспорт турецких товаров Москва может ввести более жесткое регулирование торговли с Ираном.

Отношения России и Турции обострились после того, как в конце ноября турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик на турецко-сирийской границе. Турецкая сторона объяснила это тем, что он вторгся в ее воздушное пространство. Президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" и ввел эмбарго на импорт турецких товаров - главным образом, продуктов питания, запретил продажу туристических путевок в Турцию и ввел визы для граждан этой страны.