Инфляция в Венесуэле составит рекордные 720% - МВФ

Директор департамента стран Западного полушария МВФ Алехандро Вернер заявил, что в 2016 году инфляция в Венесуэле достигнет 720%, сообщает Новое время со ссылкой на Bloomberg.

"В 2015 году в стране была зафиксирована инфляция на уровне 275%", - говорится в сообщении.

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Данные Центрального банка Венесуэлы говорят о том, что инфляция в третьем квартале 2015 года достигла 141%, при этом ВВП страны сократился на 10%.

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Опрошенные Bloomberg экономисты заявили, что средняя величина инфляции в Венесуэле в 2016 году будет на уровне 184%, прогноз в 700% дали в консалтинговой компании Nomura Securities.

Как сообщалось ранее, в Венесуэле впервые за 17 лет оппозиция победила на выборах правящую партию.