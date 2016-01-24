Яценюк назвал основные ориентиры правительства на 2016 год

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал основные ориентиры правительственной политики на 2016 год: новые рабочие места, новые рынки сбыта, новое образование и медицина, новая инфраструктура, честная приватизация, дальнейшее упрощение процедур в сфере предоставлении админуслуг.

Об этом Яценюк заявил в своем обращении, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Относительно работы, направленной на создание новых рабочих мест, глава правительства подчеркнул: «Мы продолжим налоговую реформу, политику дерегуляции экономики и ее демонополизации. Последние налоговые изменения были сделаны навстречу требованиям национального бизнеса. В ответ ожидаем взаимной поддержки предпринимателей ради очищения национального организма от коррупции и неуплаты налогов».

Также, по словам Яценюка, правительство будет реализовывать политику, направленную на открытие новых рынков сбыта украинской продукции.

«Мы сосредоточим силы для получения всех возможных преимуществ, которые открывает Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Отдельным направлением работы станут специальные торговые миссии нашего государства за границей, чтобы поддержать украинский экспорт», - сказал он.

Глава правительства сообщил, что пилотным проектом 2016 года станет создание новых региональных школ и больниц, которые будут связаны с появлением сильных объединенных территориальных общин.

«Таким образом, децентрализация, помимо новых финансовых и властных возможностей, откроет для людей качественные стандарты образования и здравоохранения», - отметил он.

«Мы продолжим строить дороги, развивать приграничную инфраструктуру, модернизировать железную дорогу и помогать, чтобы украинский гражданин имел свободные и комфортные возможности для движения в стране и в рамках Европейского Союза», - подчеркнул он.

Читайте такжеПремьер выступает за проведение референдума по изменениям в Конституцию

Одним из приоритетов Яценюк назвал проведение честной приватизации. Он напомнил, что Верховная Рада Украины 11 раз проваливала голосование за новый закон о приватизации, «который способен привлечь миллиардные инвестиции и обеспечить честные правила для продажи государственных компаний».

Он призвал народных депутатов дать возможность правительству провести прозрачную приватизацию, что позволит привлечь новые инвестиции и создать новые рабочие места.

Кроме того, по словам Яценюка, правительство продолжит работу над упрощением системы административных услуг в стране.

«Основное внимание будет сосредоточено на реформе Государственной фискальной службы. Несколько украинских таможен перейдут в управление ведущих иностранных компаний как чрезвычайный способ для противодействия коррупции и злоупотреблениям», - сказал он.