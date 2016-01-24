Украина ждет от МВФ $1,7 миллиарда в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует поступление в Украину в ближайшее время третьего транша Международного валютного фонда в сумме 1,7 млрд долларов США.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам .

По его словам, МВФ и директор-распорядитель ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - Кристин Лагард с большим доверием относятся к Украине, «ко мне и к украинской власти, и основания для этого есть совершенно четкие: до этого вся без исключения украинская власть много обещала, но никогда ничего не делала. Главное было получить первый транш под обещания и на этом прекратить практически развитие сотрудничества».

«На сегодняшний день, когда мы говорим о том, чтобы сделать Украину энергетически независимой, чтобы впервые сделать диверсификацию источников газоснабжения, чтобы очистить от коррупции газовый сектор, который был источником и символом коррупции, всегда вся власть сидела на нем. Здесь мы говорим, что эти позиции (реформирование энергетического сектора - УНИАН) будут делаться прозрачно и эффективно, для того, чтобы сократить дефицит государственного бюджета, для того, чтобы провести налоговые изменения, чтобы принести прозрачность в налоговую систему, сделать справедливыми определенные социальные шаги», - заявил президент.

По словам Порошенко, в ходе встречи с Лагард в Давосе он отметил, что «позиция (Украины - УНИАН) абсолютная четкая и конкретная – здесь мы делаем шаги по борьбе с коррупцией, эти шаги совпадают с позицией по безвизовому режиму, эти шаги делаются по тем или иным социальным программам, эти шаги с конкретными графиками по энергетической безопасности, фискальной составляющей, финансовой составляющей, банковской составляющей валютно-курсовой составляющей и прочее».

По словам президента, он вместе с Лагард пришли к выводу, что в Украину больше не надо присылать оценочные миссии МВФ.

«Мы должны на сегодняшний день завершить формирование этого документа (нового меморандума о сотрудничестве - УНИАН), согласовать его окончательные формулировки», - добавил президент.

«У нас к золотовалютным резервам страны в ближайшее время должно поступить 1,7 млрд долларов», - заявил Порошенко.

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Как сообщалось, открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом 17,11 млрд долларов по текущему курсу с первым траншем в 5 млрд долларов изначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по 1,63 млрд долларов и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долларов.

В то же время Украина смогла получить только первые два транша, часть первого в размере 2,7 млрд долларов ушла правительству на поддержку госбюджета, тогда как получателем остальных средств традиционно стал Нацбанк.

В июле 2015 года Украина подписала меморандум об экономической и финансовой политике о сотрудничестве с МВФ и ожидает получения очередного транша в 1,7 млрд долларов.

По словам министра финансов Натальи Яресько, МВФ при принятии решения о предоставлении Украине очередного - третьего транша будет оценивать выполнение всех предварительных условий и структурных маяков, которые необходимо было выполнить до конца 2015 года.

21 января 2016 г. Лагард отмечала, что заседание Совета директоров МВФ с Украиной может состоятся в ближайшее время.

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Получения средств является очень важным для Украины, поскольку они являются залогом получения дополнительной финансовой помощи по линии Всемирного банка, программы помощи ЕС, а также правительства США. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что получение транша в размере около 1,7 млрд долл. позволит Украине получить дополнительно из других источников 2,3 млрд долл.