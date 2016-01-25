Транш МВФ и кредит от Швейцарии помогут стабилизировать финансовую систему – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

По словам президента, очередной транш кредита МВФ пополнит золотовалютные резервы Украины.

«В конце программы (встреч в Давосе на этой неделе - УНИАН) у меня состоялась очень конструктивная встреча с президентом Швейцарии, и мы решили те проблемы, которые не решались год, я достиг договоренности о предоставлении нам 200 млн долларов кредита со стороны Швейцарии в Давосе еще в прошлом году, но мы не могли найти в течение года согласований в формулировках в документах по выдаче», - отметил президент.

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«Мы договорились, господин президент (Швейцарии - УНИАН) это подтвердил, что Украина еще получает 200 млн долларов, которые также поступят в наши золотовалютные резервы», - добавил Порошенко.

«А это курс, это стабильность финансовой системы, денежной единицы, что в бурных ситуациях, которые сейчас происходит на рынках сырьевых товаров, является кардинально важным для нас», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня президент анонсировал поступление в Украину в ближайшее время третьего транша кредита МВФ в сумме 1,7 млрд долларов США.