Россия выделит 135 миллиардов рублей на поддержку реального сектора экономики - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных российских чиновников, которые пожелали остаться неназванными, передает Deutsche Welle. Речь идет о средствах, которые не использовали в бюджете 2015 года.

50 миллиардов из указанной суммы уже пообещали автомобильной промышленности. Также средства должны получить вагоностроение, сельскохозяйственное машиностроение, строительная отрасль и предприятия, производящие потребительские товары. Окончательное решение, какие именно секторы должны получить помощь, должен еще быть согласован.

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Большая часть этой помощи будет предоставлена в форме субсидий и государственных гарантий с целью уменьшения стоимости заимствований и распределения рисков с банками. Министерство финансов, которое контролирует антикризисный фонд, выступает против расходования всех средств, говорится в сообщении Reuters.

По словам еще одного источника, дополнительно 340 миллиардов рублей могут быть использованы для смягчения общественного недовольства. Эта сумма была накоплена благодаря мораторию на перевод пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондам. Деньги могут пойти на создание рабочих мест, компенсацию роста стоимости лекарств, а также на повышение пенсий перед выборами в Госдуму осенью этого года.

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Отмечается, что многие российские предприятия не могут получить выгодные кредиты в банках, поскольку последние в силу санкций отрезаны от доступного финансирования на Западе.