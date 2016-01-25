Российский рубль укрепляется благодаря росту цен на нефть

В понедельник курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 руб., снизившись на минимуме до 76,392 руб., что на 1,632 руб., или 2,1%, ниже уровня закрытия пятничных торгов, пишет РБК.

Одновременно с этим курс евро упал более чем на 2 руб. На минимуме около 10:05 мск стоимость единой европейской валюты опустилась до 82,221 руб., что на 2,02 руб., или 2,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Укрепление рубля произошло на фоне роста цен на нефть. В ходе торгов 25 января на бирже ICE стоимость барреля Brent поднималась до $33,5, что на 2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.