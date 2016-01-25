Дешевая нефть помогла Японии значительно сократить дефицит торгового баланса

Япония в 2015 году свела свой торговый баланс с дефицитом в 2,83 трлн иен ($23,9 млрд), однако из-за резкого падения цен на нефть он сократился почти на 78% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщило 25 января министерство финансов страны, передает ТАСС.

По его данным, экспорт за это время вырос на 3,5%, превысив 75,6 трлн иен ($638,5 млрд). В основном это было связано с увеличением поставок автомобилей на рынок США.

В то же время импорт в 2015 году упал на 8,7% до 78,5 трлн иен ($662,4 млрд). Это было связано с тем, что затраты Японии на импорт нефти в прошлом году уменьшились на 41%. Закупки сжиженного природного газа подешевели почти на 30%.

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Япония сводит баланс своей внешней торговли с дефицитом с 2011 года, когда после аварии на АЭС "Фукусима-1" она была вынуждена остановить все свои энергетические атомные реакторы. Это привело к резкому росту затрат на закупки минерального топлива для тепловых электростанций.